Понад 50 мільярдів гривень на виробництво зброї: що заклали у бюджет на 2025 рік

У бюджеті на 2025 рік передбачені кошти на виробництво власної зброї. На такі потреба виділять 55 мільярдів гривень.

Виробництво зброї в Україні

На виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень, передає 24 Канал з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна. З них:

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54,55 мільярда гривень – на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

– на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. 500 мільйонів гривень – на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.

Нагадаємо! Ця сума більша, ніж було виділено на 2024 рік — близько 51 мільярда гривень.

Ще 13 вересня Кабмін затвердив Бюджет на 2025 рік. Наступного року очікуються доходи у розмірі 2 трильйонів гривень та видатки на рівні 3,6 трильйона гривень.