Готуються до життя в ізоляції: в Росії вчитимуть обходити санкції
- Вища школа економіки в Росії з нового навчального року запустить магістерську програму для навчання обходу міжнародних санкцій, яка триватиме 2 роки і коштуватиме 490 000 рублів на рік.
- Подібні програми існують і в інших університетах через попит на навчання обходу санкцій проти Росії, хоча деякі експерти вважають цю тенденцію тимчасовою.
Росія не просто планує й надалі обходити світові санкції. Тепер цьому "мистецтву" офіційно навчатимуть у Вищій школі економіки (ВШЕ).
Як в Росії навчатимуть обходити санкції?
Магістерська програма для студентів, які хочуть навчитися обходити міжнародні санкції проти Росії, стартує у ВШЕ з нового навчального року, повідомляє 24 Канал з посиланням на T-Invariant.
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Вища школа економіки обіцяє, що на цій програмі студенти навчаться "визначати й виявляти ризики санкцій і (або) інших заходів негативного впливу з боку наглядових органів для компаній".
- Магістратура передбачає 2 роки навчання.
- При цьому безкоштовно навчатися не вийде, бо бюджетних місць немає.
- Коштує навчання 490 000 рублів за один рік – це близько 6 250 доларів.
- Програма розрахована на 20 місць, в основному для росіян, проте є 2 місця й для іноземців.
Варто знати! Є й більш бюджетна версія програми навчання з обходу санкцій. Вона називається "Санкційний комплаєнс" і проводитиметься з 16 вересня по 14 листопада. Учасники зможуть взяти участь у ZOOM-конференціях, які включатимуть теорію і практичні заняття. Вартість такого "задоволення" – 84 000 рублів, або 1 073 долари.
Чому в Росії запускають такі програми?
За словами колишнього професора ВШЕ Ігоря Ліпсица, подібні навчальні програми з обходу обмежень проти Росії існують і в інших вищих навчальних закладах Росії, а значить, на них є запит.
Росії довго доведеться жити в умовах ворожого оточення, за всіляких обмежень… Є запит зверху, я думаю, потрібно вчитися цю справу обходити. Російська економіка на покоління розгортається на життя під санкціями,
– говорить Ліпсиц.
А от колишній проректор ВШЕ Андрій Яковлєв вважає, що ця тенденція тимчасова. На його думку, програми з обходу санкцій будуть затребувані, поки обмеження не скасують.
Варто знати! Експерт порівнює нові ініціативи вишів із процесами які відбувалися після розпаду Радянського Союзу. Тоді у Росії почали масово відкривати курси для брокерів, однак згодом цю ініціативу поступово згорнули.