Як отримувати високу пенсію в Україні
Джерело:ПФУ
Щоб забезпечити собі гідну пенсію в Україні, важливо враховувати кілька ключових факторів. Перш за все, необхідно офіційно працевлаштуватися, оскільки від розміру вашої заробітної плати і сплачених страхових внесків залежатиме майбутня пенсія.
Як отримати високу пенсію
В Україні кінцева пенсійна виплата залежить від кількох важливих чинників: тривалості страхового стажу, розміру офіційної зарплати та пенсійних внесків, передають у ПФУ. Зокрема, нині середня зарплата по Україні становить 13 547 гривень.
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Щоб забезпечити собі достойну пенсію, варто врахувати кілька ключових аспектів:
- Офіційну зарплату.Пенсія розраховується на основі офіційної заробітної плати, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тому важливо отримувати зарплату офіційно. Чим вищий дохід, тим більше ви сплачуєте внесків, а це збільшує шанси на вищу пенсію.
- Страховий стаж. Для отримання пенсії за віком потрібен певний страховий стаж. Станом на 2024 рік, для виходу на пенсію у 60 років треба здобути щонайменше 21 рік стажу. При цьому, довший стаж також може підвищити розмір пенсійних виплат.
- Добровільні накопичення. Окрім обов’язкових внесків, можна робити добровільні накопичення через ПФУ. Це може забезпечити додатковий фінансовий резерв на старість.
Цікаво! Максимальна пенсія в Україні складає більш як 23 тисячі гривень.Для отримання максимальної пенсії необхідно мати 35 років стажу та щомісячний дохід у розмірі 67 457 гривень.