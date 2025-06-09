20 000 гривень це зараз скільки в євро

Курс євро в Україні залишається стабільним. З початку червня вагомих коливань не відбувалось.

Як змінився курс євро зараз

Офіційний курс євро, станом на 9 червня, сягнув – 47,27 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній курс євро у банках такий:

купівля – 47,15 гривні за євро;

продаж – 47,70 гривні за євро.

Дещо змінилась ситуація в обмінниках:

купівля – 47,55 гривні за євро;

продаж – 47,70 гривні за євро.

Скільки потрібно євро, аби отримати 20 000 гривень сьогодні

щоб отримати 20 000 гривень у банку, потрібно приблизно – 424 євро;

для того, аби виручити 20 000 гривень в обміннику, необхідно орієнтовно – 420 євро.

Зверніть увагу! А от, якщо вам потрібно "здати" 20 000 гривень, то у банках та обмінниках ситуація аналогічна. Ви зможете отримати в середньому – 419 євро.