Що відбувається з курсом євро зараз
Станом на 6 червня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 47,38 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Змінилась ситуація і у банках. Там середній курс євро, як повідомляє "Мінфін", зараз такий:
- купівля – 47,15 гривні за євро;
- продаж – 47,73 гривні за євро.
В обмінниках ситуація також дещо змінилась:
- купівля – 47,47 гривні за євро;
- продаж – 47,64 гривні за євро.
Скільки сьогодні гривень можна отримати за 500 євро
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати приблизно – 23 575 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 23 735 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 500 євро
- для придбання 500 євро у банку сьогодні потрібно в середньому – 23 865 гривень;
- для того, аби купити 500 євро в обміннику необхідно уже – 23 820 гривень.