Україна розкритикувала виплати інвесторам з заморожених російських коштів

Критика з’явилася після того, як компанія Euroclear вирішила використати 3 мільярди євро коштів російських інвесторів для компенсації західним інвесторам, які зазнали втрат після того, як Москва конфіскувала їхні активи в Росії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Тепер Україна попереджає, що це подає неправильний сигнал і загрожує послабити позиції Європи у переговорах із Росією, тоді як обговорюється можливість використання всіх 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі для відбудови та захисту зруйнованої країни.

Якщо приватних інвесторів компенсують раніше, ніж жертв війни – це не є справедливістю,

– заявила Ірина Мудра, високопосадовиця в Офісі Президента України.

Вона додала, що це створює враження непослідовності, ніби Європа вагається у своїй рішучості. Згідно зі слів Мудрик, міжнародне право вимагає, щоб агресор здійснив повне відшкодування жертвам, а не інвесторам, які свідомо ввійшли у високоризикову юрисдикцію.

Ця критика лунає у вирішальний момент для західного альянсу, що підтримує Київ, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа дистанціюється від Європи й ставить під сумнів свою відданість захисту України та санкціям проти Росії,

– пише Reuters.

Як зазначають у матеріалі, Мудра, яка входить до вузького кола осіб, що формують політику, також наголосила на важливості збереження контролю над замороженими російськими активами. Більшість з них належать центральному банку Росії й знаходяться в Euroclear.

Важливо! Замороження активів центрального банку стало найсильнішою санкцією проти Росії з початку повномасштабного вторгнення, і ця санкція викликає глибоке обурення у Москві.