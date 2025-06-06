Украина раскритиковала выплаты инвесторам из замороженных российских средств

Критика появилась после того, как компания Euroclear решила использовать 3 миллиарда евро средств российских инвесторов для компенсации западным инвесторам, которые понесли потери после того, как Москва конфисковала их активы в России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Теперь Украина предупреждает, что это подает неправильный сигнал и грозит ослабить позиции Европы в переговорах с Россией, тогда как обсуждается возможность использования всех 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для восстановления и защиты разрушенной страны.

Если частных инвесторов компенсируют раньше, чем жертв войны – это не является справедливостью,

– заявила Ирина Мудрая, высокопоставленная чиновница в Офисе Президента Украины.

Она добавила, что это создает впечатление непоследовательности, будто Европа колеблется в своей решимости. Согласно словам Мудрик, международное право требует, чтобы агрессор осуществил полное возмещение жертвам, а не инвесторам, которые сознательно вошли в высокорисковую юрисдикцию.

Эта критика звучит в решающий момент для западного альянса, поддерживающего Киев, поскольку администрация президента США Дональда Трампа дистанцируется от Европы и ставит под сомнение свою приверженность защите Украины и санкциям против России,

– пишет Reuters.

Как отмечают в материале, Мудрая, которая входит в узкий круг лиц, формирующих политику, также подчеркнула важность сохранения контроля над замороженными российскими активами. Большинство из них принадлежат центральному банку России и находятся в Euroclear.

Важно! Замораживание активов центрального банка стало самой сильной санкцией против России с начала полномасштабного вторжения, и эта санкция вызывает глубокое возмущение в Москве.