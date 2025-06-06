Что происходит с курсом евро сейчас
По состоянию на 6 июня, официальный курс евро в Украине достиг – 47,38 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Изменилась ситуация и в банках. Там средний курс евро, как сообщает "Минфин", сейчас такой:
- покупка – 47,15 гривны за евро;
- продажа – 47,73 гривны за евро.
В обменниках ситуация также несколько изменилась:
- покупка – 47,47 гривны за евро;
- продажа – 47,64 гривны за евро.
Сколько сегодня гривен можно получить за 500 евро
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 23 575 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 23 735 гривен.
За сколько сегодня можно купить 500 евро
- для приобретения 500 евро в банке сегодня нужно в среднем – 23 865 гривен;
- для того, чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо уже – 23 820 гривен.