Що буде з соцвиплатами у 2025 році та чи вистачить на них коштів

У 2025 році проблем із соціальними виплатами не очікується. Урядовці запевнили, що вживають необхідних заходів для забезпечення стабільності та своєчасного фінансування соціальних програм.

Як профінансують соцвиплати

Раніше Міністерство фінансів наголосило, що соціальні виплати залишатимуться одним із пріоритетів державного бюджету.

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Соціальна сфера буде повністю профінансована у 2025 році, поряд із витратами на оборону.

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік передбачено виділити 419,2 мільярда гривень для підтримки соціально вразливих верств населення. Зокрема:

237,9 мільярда гривень буде спрямовано до Пенсійного фонду на виплату пенсій, включаючи індексацію, заплановану на березень 2025 року.

буде спрямовано до Пенсійного фонду на виплату пенсій, включаючи індексацію, заплановану на березень 2025 року. 127,9 мільярда гривень призначено для допомоги малозабезпеченим сім'ям.

призначено для допомоги малозабезпеченим сім'ям. 42,3 мільярда гривень буде виділено на покриття пільг та субсидій для громадян.

Ці заходи мають на меті забезпечити соціальну підтримку населення в умовах можливих економічних викликів наступного року.