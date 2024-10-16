Как профинансируют соцвыплаты
Ранее Министерство финансов подчеркнуло, что социальные выплаты будут оставаться одним из приоритетов государственного бюджета.
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Социальная сфера будет полностью профинансирована в 2025 году, наряду с расходами на оборону.
В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год предусмотрено выделить 419,2 миллиарда гривен для поддержки социально уязвимых слоев населения. В частности:
- 237,9 миллиарда гривен будет направлено в Пенсионный фонд на выплату пенсий, включая индексацию, запланированную на март 2025 года.
- 127,9 миллиардов гривен предназначено для помощи малообеспеченным семьям.
- 42,3 миллиарда гривен будет выделено на покрытие льгот и субсидий для граждан.
Эти меры имеют целью обеспечить социальную поддержку населения в условиях возможных экономических вызовов в следующем году.