Як профінансують соцвиплати

Раніше Міністерство фінансів наголосило, що соціальні виплати залишатимуться одним із пріоритетів державного бюджету.

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Соціальна сфера буде повністю профінансована у 2025 році, поряд із витратами на оборону.

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік передбачено виділити 419,2 мільярда гривень для підтримки соціально вразливих верств населення. Зокрема:

  • 237,9 мільярда гривень буде спрямовано до Пенсійного фонду на виплату пенсій, включаючи індексацію, заплановану на березень 2025 року.
  • 127,9 мільярда гривень призначено для допомоги малозабезпеченим сім'ям.
  • 42,3 мільярда гривень буде виділено на покриття пільг та субсидій для громадян.

Ці заходи мають на меті забезпечити соціальну підтримку населення в умовах можливих економічних викликів наступного року.