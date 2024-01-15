Зустріч Зеленського та глави JPMorgan Chase & Co: що відомо

Зеленський планує зустрітись з представником JPMorgan Chase & Co. Ця зустріч має стати першим кроком у отриманні Україною нової фінансової допомоги.

Для чого Зеленський їде у Давос

Перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та Джеймі Дімоном – виконавчим директором банківського холдингу JPMorgan Chase & Co мають відбутися під час Всесвітнього економічного форуму. Захід триватиме з 15 по 19 січня.

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Це не єдина запланована зустріч Зеленського на цей раз. Під час своєї поїздки, український лідер також має провести переговори з президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Варто зауважити і те, що президент України публічно виступить під час форуму – 16 січня, на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Як розвиваються переговори з JPMorgan

У вересні цього року відбувалася зустріч представників холдингу і президента України. Тоді керівник відділу управління активами та капіталом JPMorgan Мері Ердоес організовував перемовини Зеленського з американськими лідерами фінансового ринку.

Саме у вересні президент України зустрівся з Кеном Гріффіном з Citadel та Джоном Греєм з Blackstone Inc. Український лідер провів переговори, відносно фінансування проєктів, які мають на меті відновлення української території.