Для чого Зеленський їде у Давос

Президент України Володимир Зеленський планує зустріч с Джеймі Дімоном – виконавчим директором банківського холдингу JPMorgan Chase & Co. Ці перемовини мають відбутися під час Всесвітнього економічного форуму, який проходитиме з 15 по 19 січня.

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Представники банку JPMorgan та Зеленський уже неодноразово проводили консультації. Перемовини відбувалися відносно можливостей залучення приватного капіталу для розбудови України.

На що впливають ці переговори

У вересні уже була такого роду зустріч. Тоді керівник відділу управління активами та капіталом JPMorgan Мері Ердоес організовував перемовини Зеленського з американськими лідерами фінансового ринку. Саме у вересні президент України зустрівся з Кеном Гріффіном з Citadel та Джоном Греєм з Blackstone Inc і провів переговори, відносно фінансування проєктів, які мають на меті відновлення української території.

Це не єдині заплановані зустрічі Зеленського на цей раз. Під час своєї поїздки, український лідер також має провести переговори з президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Варто зауважити і те, що президент України публічно виступить під час форуму – 16 січня, на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Нагадаємо! Найбільший американський банк JPMorgan оголосив про припинення роботи на російському ринку у березні 2022 року. Однак, остаточний вихід фінансового гіганта з Росії відбувався майже цілий рік.