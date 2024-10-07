Росія заклала в бюджет рекордні кошти на пропаганду

Росія планує збільшити витрати на пропаганду до рекордних 27 мільйонів доларів на тиждень. У проєкті бюджету на 2025 рік для цього передбачено 137,2 мільярда рублів.

Скільки заклали в бюджет

Порівняно з 2024 роком, витрати на засоби масової інформації зростуть на 15,9 мільярда рублів, що становить 13%, повідомляють російські ЗМІ.

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Загальний обсяг цих витрат перевищить річні бюджети багатьох середніх регіонів Росії, таких як Калінінградська область (135 мільярдів рублів) і Пермський край (110 мільярдів рублів).

Зауважте! Щомісяця державна пропаганда коштуватиме бюджету 11,4 мільярда рублів, або 2,6 мільярда рублів на тиждень. Основними отримувачами цих коштів залишаються державні телевізійні канали.

Скільки коштуватиме фінансування російських ЗМІ

Утримання керуючої структури Russia Today – "ТВ-Новости" – у 2025 році обійдеться в 31,1 мільярда рублів, що на 9% більше, ніж у 2024 році. А "Первый канал", який з початку війни втратив майже чверть своєї аудиторії, отримає 6 мільярдів рублів субсидій для наповнення телеефіру.

Цікаво! Додатково в бюджеті закладено 18,6 мільярда рублів для "Першого каналу", НТВ, ВДТРК, Суспільного телебачення Росії та каналу "Карусель" на оплату трансляцій у малих населених пунктах (із населенням менше ніж 100 тисяч осіб). Порівняно з поточним роком, ці витрати зростуть на 1 мільярд рублів.

Організація системи державної пропаганди на окупованих територіях України обійдеться в 7 мільярдів рублів.

Зауважте! Окремою статтею бюджету передбачено 8,4 мільярда рублів на медійні проєкти адміністрації президента. Ці кошти призначені для організації "інформаційно-роз'яснювальної" підтримки ініціатив Володимира Путіна в інтернеті.