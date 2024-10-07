Сколько заложили в бюджет

По сравнению с 2024 годом, расходы на средства массовой информации вырастут на 15,9 миллиардов рублей, что составляет 13%, сообщают российские СМИ.

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Общий объем этих расходов превысит годовые бюджеты многих средних регионов России, таких как Калининградская область (135 миллиардов рублей) и Пермский край (110 миллиардов рублей).

Заметьте! Ежемесячно государственная пропаганда будет стоить бюджету 11,4 миллиарда рублей, или 2,6 миллиарда рублей в неделю. Основными получателями этих средств остаются государственные телевизионные каналы.

Сколько будет стоить финансирование российских СМИ

Содержание управляющей структуры Russia Today – "ТВ-Новости" – в 2025 году обойдется в 31,1 миллиарда рублей, что на 9% больше, чем в 2024 году. А "Первый канал", который с начала войны потерял почти четверть своей аудитории, получит 6 миллиардов рублей субсидий для наполнения телеэфира.

Интересно! Дополнительно в бюджете заложено 18,6 миллиардов рублей для "Первого канала", НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения России и канала "Карусель" на оплату трансляций в малых населенных пунктах (с населением менее 100 тысяч человек). По сравнению с текущим годом, эти расходы вырастут на 1 миллиард рублей.

Организация системы государственной пропаганды на оккупированных территориях Украины обойдется в 7 миллиардов рублей.

Заметьте! Отдельной статьей бюджета предусмотрено 8,4 миллиарда рублей на медийные проекты администрации президента. Эти средства предназначены для организации "информационно-разъяснительной" поддержки инициатив Владимира Путина в интернете.