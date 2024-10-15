Росія витрачає на війну більші суми, ніж бюджети більшості її регіонів

Щотижня Росії витрачає на війну в Україні суми, що вищі за річні бюджети 80% її регіонів. Лише 18 із 83 регіонів країни мають бюджети, що більші за тижневі військові витрати.

Скільки Росія витрачає на війну

У 2025 році на армію та силовиків Росія планує витратити 110 мільярдів доларів. Це становить близько 2,17 мільярда доларів на тиждень, повідомляють російські ЗМІ.

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Лише 18 із 83 регіонів Російської Федерації мають бюджети, що перевищують тижневі витрати країни на війну в Україні.

Цікаво! Серед цих регіонів – Москва, Санкт-Петербург та райони з розвиненою гірничо-збагачувальною промисловістю.

Тим часом у 64 регіонах бюджети значно нижчі за тижневі військові витрати. У чверті регіонів ці бюджети не перевищують третини витрат на війну.

Зауважте! Чотири регіони витрачають за рік менше, ніж Росія витрачає на війну протягом одного дня – 310 мільйонів доларів.