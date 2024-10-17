Регіони "виживають по-своєму": як Росія витрачає кошти на війну проти України

В Росії 80% всіх регіонів витрачають за тиждень грошей більше, ніж загалом за весь рік, є також 4 регіони, а саме республіки, де в рік витрати на їх утримання становлять менше, ніж на день війни проти України. Виграють ж більше ті регіони, які мають військове виробництво.

Про це 24 Каналу розповів експерт з економіки Максим Блан, зауваживши, що в регіонах, де військового виробництва немає, набагато більше людей іде воювати, ніж в інших. Загалом більшість витрат йдуть на виплати контрактникам, в Росії питань з, наприклад, відбудовою інфраструктури "немає".

Скільки Росія витрачає на війну проти України

Експерт з економіки пояснив, що в тих регіонах Росії, де немає військового виробництва, проблема вирішується тим, що частина населення просто йде воювати проти України. Тобто фінансова проблема вирішується завдяки людському ресурсу.

Це покращує статистику і в регіоні з'являються гроші, які йдуть на певні витрати,

– зауважив Блант.

Щодо росту військових витрат, за словами експерта з економіки, його переоцінювати не варто. Для прикладу, за літо 2024 року вартість рекрута для міністерства оборони країни-агресорки виросла у 2 – 2,5 разів. Тому не потрібно говорити, що ріст військових витрат у наступному році призведе до серйозних змін кількості та якості військовий спроможностей Росії.

Обезцінюються рублі не лише для населення, а й Росії. Ціни ростуть, разом з ними і військові витрати,

– зазначив Блант.

Регіони країни-агресорки справді страждають через ці витрати, особливо на виплати контрактникам. Якщо говорити про міжбюджетні трансферти, то основні суми, які отримують російські регіони йдуть саме контрактникам. Цифри шалені, адже на виплати за підписання контракту в десятки разі виділено коштів більше, ніж, наприклад, на відновлення будівель.

Зауважте! Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що Кремль планує збільшити витрати на оборону на 30 мільярдів, але приховує це. Російські чиновники наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат.

"Ті регіони, які хоч якось можуть себе забезпечити, намагаються це самостійно зробити. Ті, які мають військове виробництво – живуть відносно добре. Якщо раніше були бідними ті регіони, які не мали нафти, зараз це ті, які не мають військового виробництва", – додав експерт з економіки.