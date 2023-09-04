Сума колосальна: скільки витрачає Україна за день війни

За день війни Україна витрачає великі суми на оборону держави. Олексій Резніков розповів, що претензії до країни є невиправданими.

Скільки витрачає Україна на день війни

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що держава за оди день війни втрачає 100 тисяч доларів.

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Олексій Резніков Міністр оборони України День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі — військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так.

Також він зазначив, що волонтерська праця це лише 3% від того, що потрапило на війну. Фактично армію забезпечують громадяни зі своїх податків, які спочатку йдуть у держбюджет, а потім у ЗСУ.

Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців,

– пояснив політик.

НБУ продав рекордну кількість валюти

4 вересня Резніков написав у Верховній Раді України заявку про відставку.

Починаючи з 2023 року НБУ усього продав на міжбанку 16,57 мільярда доларів.

Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Враховуючи, що міжнародної допомоги до нас за серпень прийшло менше (+1,7 мільярда доларів), то можливо трохи падіння міжнародних резервів. Що ми можемо собі дозволити, оскільки вони на рекордному рівні.

На початку серпня валютні резерви України становили 41,7 мільярда доларів. Тоді вони виросли на 6,9% порівняно з червнем того ж року.