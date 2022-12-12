Підтримують європейську економіку: витрати українців за кордоном зросли втричі

Витрати українців за кордоном цьогоріч зросли до 2 мільярдів гривень на місяць. Це втричі більше, ніж було рік тому.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, посилаючись на дослідження Нацбанком економічних наслідків міграції українців до Європи через повномасштабну війну Росії на території України.

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Підтримують європейську економіку

Андрій Пишний Голова Національного банку України Українські мігранти підтримують економіку європейських країн – такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу.

Внаслідок видатків та працевлаштування українських громадян за кордоном європейська економіка отримує позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій перспективі.

Голова НБУ додав, що витрати українців за кордоном забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, трудовими доходами в Україні та країнах свого перебування, а також одержаною соціальною допомогою.

Завдяки внескам українців ВВП в ЄС росте

Розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2 – 2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.

Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 мільярдів злотих (близько 2,4 мільярда доларів) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги,

– зауважив Пишний.

Скільки українців за кордоном

За кордоном наразі перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.