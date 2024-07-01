Гривні виходять з обігу: які купюри потрібно викинути з гаманця

НБУ прийняв рішення про виведення частини купюр з обігу. Щоб не втратити свої кошти, громадяни мають обміняти ці паперові гроші на новіші зразки.

Які купюри будуть вилучені

НБУ вилучає купюри, випущені до 2003 року. Їх виведення відбуватиметься поступово.

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Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Які банкноти виводяться з обігу:

монети: 1, 2, 5, 25 копійок;

купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень.

Як відбувається виведення

Особа може самостійно обміняти свої кошти у відділенні НБУ або в одному з довірених банків. Йдеться, зокрема про Ощадбанк та Приватбанк.

Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту і якості грошей та спрощення готівкових розрахунків,

– пояснюють представники НБУ.

Уже зараз, аби швидше вилучити такі купюри, дозволено не приймати ці кошти, як спосіб розрахунку