Виведення з обігу "старої" 500-гривневої купюри: що буде із банкнотою

Банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше. Їх поступово будуть замінювати на більш сучасні та більш захищені банкноти нового зразка.

Що буде із "старою" 500-гривневою банкнотою

З 1 серпня 2024 року Національний банк почне вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років, тобто о банкноти старого зразку. Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти.

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Зокрема, це буде здійснюватися наступним чином:

банки України не видаватимуть із кас старі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить постачати старі банкноти для поповнення кас банків.

! Внаслідок цього, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка більше не повернуться в обіг. Вони будуть вилучені й передані до Національного банку для перерахунку та утилізації.