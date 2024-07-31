Виведення з обігу "старої" 500-гривневої купюри: що буде із банкнотою
31 липня 2024, 16:17Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше. Їх поступово будуть замінювати на більш сучасні та більш захищені банкноти нового зразка.
Що буде із "старою" 500-гривневою банкнотою
З 1 серпня 2024 року Національний банк почне вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років, тобто о банкноти старого зразку. Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти.
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Зокрема, це буде здійснюватися наступним чином:
- банки України не видаватимуть із кас старі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- Національний банк припинить постачати старі банкноти для поповнення кас банків.