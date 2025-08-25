Половина українських айтівців замислюється про переїзд за кордон. Йдеться про 48% від загальної кількості спеціалістів.

Скільки айтівців хоче поїхати з країни?

Зокрема минулого року ця частка становила 51%, пише 24 Канал з посиланням на DOU.

Статистика має такий вигляд:

2% переїжджатимуть найближчим часом; 12% планують виїхати, коли відкриють кордони; 26% айтівців думають про еміграцію, але поки ще нічого не роблять для цього; 8% хотіли б поїхати за кордон на деякий час, а потім повернутися в Україну.

Водночас частка тих, хто планує залишитися в країні теж становить 48%:

14% не збираються нікуди їхати; 27% не мають таких планів станом на зараз; 7% вже повернулися з-за кордону.

Слід також відзначити, що плани чоловіків та жінок дуже відрізняються. Наприклад, 16% чоловіків активно планують переїзд, тоді як жінок – лише 5%. Водночас 29% чоловіків тільки думають про переїзд, тоді як серед жінок таких 19%.

Крім того, 14% українок вже повернулися з-за кордону проти 3% українців. Ба більше, цілих 49% жінок не планують переїжджати проти 38% чоловіків.

Слід враховувати й такі показники:

Дещо впливає вік. Наприклад, фахівці до 25 років частіше хотіли б поїхати за кордон: 53% проти 45% серед айтівців віком від 30 років. Також молодь розглядає варіант пожити за кордоном і повернутися (13% до 25 років проти 8% загалом серед всіх айтівців). Наміри щодо еміграції чоловіків не залежать від доходу чи фінансового становища, однак для них важливим фактором є наявність бронювання чи відстрочки. Тобто ті, хто їх не мають, частіше думають про переїзд чи навіть планують його.

Зверніть увагу! Найрідше планують виїжджати айтівці, які вже відслужили – їх 31%.

Чому айтівці хочуть покинути Україну?

Ті, хто наразі в Україні, але прагне поїхати, називає війну і пошук безпечного місця для життя, основною причиною для бажання еміграції. Таких осіб 65% тих.

Таку суму причину озвучили 67% тих, хто зараз за кордоном і не планує повертатися. Причину "страх мобілізації" озвучили 65% та 55%.

Важливими факторами є також недовіра до української влади та держави (69% та 56%) та бажання балансу і спокою в житті (64% та 41%),

– йдеться у матеріалі.

Однак якщо в чоловіків найважливіші причини для переїзду – це недовіра до влади та країни (72%) та страх мобілізації (71%), то для жінок – надмір стресу (68%) і пошук безпечного місця для життя (64%).

Як зазначили у тексті, для чоловіків, які не мають бронювання чи відстрочки, найголовніша причина – страх мобілізації (саме її назвали 78%). Однак недовіра до влади та держави загалом приблизно на тому самому рівні як у тих, хто має бронювання чи відстрочку (це 70%), так і у тих, хто їх не має (це вже 75%).

Цікаво! Молодь до 25 років частіше прагне поїхати через цікавість до інших країн (52%), заради кращих професійних можливостей (39%), вищого рівня життя (35%) та вищих зарплат (34%).

Що відбувається з українським IT-сектором?