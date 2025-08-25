Готові пакувати валізи: чому українці айтівці прагнуть виїжджати за кордон
- 48% українських айтівців замислюються про переїзд за кордон, що майже дорівнює частці минулого року (51%).
- Основними причинами еміграції називають війну, пошук безпечного місця для життя, страх мобілізації та недовіру до української влади, але молодь до 25 років частіше прагне поїхати через цікавість до інших країн, кращі професійні можливості та вищі зарплати.
Половина українських айтівців замислюється про переїзд за кордон. Йдеться про 48% від загальної кількості спеціалістів.
Скільки айтівців хоче поїхати з країни?
Зокрема минулого року ця частка становила 51%, пише 24 Канал з посиланням на DOU.
Статистика має такий вигляд:
- 2% переїжджатимуть найближчим часом;
- 12% планують виїхати, коли відкриють кордони;
- 26% айтівців думають про еміграцію, але поки ще нічого не роблять для цього;
- 8% хотіли б поїхати за кордон на деякий час, а потім повернутися в Україну.
Водночас частка тих, хто планує залишитися в країні теж становить 48%:
- 14% не збираються нікуди їхати;
- 27% не мають таких планів станом на зараз;
- 7% вже повернулися з-за кордону.
Слід також відзначити, що плани чоловіків та жінок дуже відрізняються. Наприклад, 16% чоловіків активно планують переїзд, тоді як жінок – лише 5%. Водночас 29% чоловіків тільки думають про переїзд, тоді як серед жінок таких 19%.
Крім того, 14% українок вже повернулися з-за кордону проти 3% українців. Ба більше, цілих 49% жінок не планують переїжджати проти 38% чоловіків.
Слід враховувати й такі показники:
- Дещо впливає вік. Наприклад, фахівці до 25 років частіше хотіли б поїхати за кордон: 53% проти 45% серед айтівців віком від 30 років. Також молодь розглядає варіант пожити за кордоном і повернутися (13% до 25 років проти 8% загалом серед всіх айтівців).
- Наміри щодо еміграції чоловіків не залежать від доходу чи фінансового становища, однак для них важливим фактором є наявність бронювання чи відстрочки. Тобто ті, хто їх не мають, частіше думають про переїзд чи навіть планують його.
Зверніть увагу! Найрідше планують виїжджати айтівці, які вже відслужили – їх 31%.
Чому айтівці хочуть покинути Україну?
Ті, хто наразі в Україні, але прагне поїхати, називає війну і пошук безпечного місця для життя, основною причиною для бажання еміграції. Таких осіб 65% тих.
Таку суму причину озвучили 67% тих, хто зараз за кордоном і не планує повертатися. Причину "страх мобілізації" озвучили 65% та 55%.
Важливими факторами є також недовіра до української влади та держави (69% та 56%) та бажання балансу і спокою в житті (64% та 41%),
– йдеться у матеріалі.
Однак якщо в чоловіків найважливіші причини для переїзду – це недовіра до влади та країни (72%) та страх мобілізації (71%), то для жінок – надмір стресу (68%) і пошук безпечного місця для життя (64%).
Як зазначили у тексті, для чоловіків, які не мають бронювання чи відстрочки, найголовніша причина – страх мобілізації (саме її назвали 78%). Однак недовіра до влади та держави загалом приблизно на тому самому рівні як у тих, хто має бронювання чи відстрочку (це 70%), так і у тих, хто їх не має (це вже 75%).
Цікаво! Молодь до 25 років частіше прагне поїхати через цікавість до інших країн (52%), заради кращих професійних можливостей (39%), вищого рівня життя (35%) та вищих зарплат (34%).
Що відбувається з українським IT-сектором?
- У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення.
- Середня кількість відгуків на одну вакансію у минулому місяці становила 23,5, що є найнижчим рівнем із січня 2023 року.
- Зросла не тільки кількість вакансій, а також загальна кількість відгуків і кандидатів.
- Водночас продовжуються відкриватися компанії у Польщі. У 2025 році відбулося вже 66 реєстрацій.