Половина украинских айтишников задумывается о переезде за границу. Речь идет о 48% от общего количества специалистов.

Сколько айтишников хочет уехать из страны?

В частности в прошлом году эта доля составляла 51%, пишет 24 Канал со ссылкой на DOU.

Статистика выглядит следующим образом:

2% будут переезжать в ближайшее время; 12% планируют уехать, когда откроют границы; 26% айтишников думают об эмиграции, но пока еще ничего не делают для этого; 8% хотели бы поехать за границу на некоторое время, а потом вернуться в Украину.

В то же время доля тех, кто планирует остаться в стране тоже составляет 48%:

14% не собираются никуда уезжать; 27% не имеют таких планов по состоянию на сейчас; 7% уже вернулись из-за границы.

Следует также отметить, что планы мужчин и женщин очень отличаются. Например, 16% мужчин активно планируют переезд, тогда как женщин – только 5%. В то же время 29% мужчин только думают о переезде, тогда как среди женщин таких 19%.

Кроме того, 14% украинок уже вернулись из-за границы против 3% украинцев. Более того, целых 49% женщин не планируют переезжать против 38% мужчин.

Следует учитывать и такие показатели:

Несколько влияет возраст. Например, специалисты до 25 лет чаще хотели бы поехать за границу: 53% против 45% среди айтишников в возрасте от 30 лет. Также молодежь рассматривает вариант пожить за границей и вернуться (13% до 25 лет против 8% в целом среди всех айтишников). Намерения по эмиграции мужчин не зависят от дохода или финансового положения, однако для них важным фактором является наличие бронирования или отсрочки. То есть те, кто их не имеют, чаще думают о переезде или даже планируют его.

Обратите внимание! Реже всего планируют выезжать айтишники, которые уже отслужили – их 31%.

Почему айтишники хотят покинуть Украину?

Те, кто сейчас в Украине, но стремится уехать, называет войну и поиск безопасного места для жизни, основной причиной для желания эмиграции. Таких лиц 65% тех.

Такую сумму причину озвучили 67% тех, кто сейчас за границей и не планирует возвращаться. Причину "страх мобилизации" озвучили 65% и 55%.

Важными факторами являются также недоверие к украинской власти и государству (69% и 56%) и желание баланса и спокойствия в жизни (64% и 41%),

– говорится в материале.

Однако если у мужчин важнейшие причины для переезда – это недоверие к власти и стране (72%) и страх мобилизации (71%), то для женщин – избыток стресса (68%) и поиск безопасного места для жизни (64%).

Как отметили в тексте, для мужчин, которые не имеют бронирования или отсрочки, самая главная причина – страх мобилизации (именно ее назвали 78%). Однако недоверие к власти и государству в целом примерно на том же уровне как у тех, кто имеет бронирование или отсрочку (это 70%), так и у тех, кто их не имеет (это уже 75%).

Интересно! Молодежь до 25 лет чаще стремится поехать из-за интереса к другим странам (52%), ради лучших профессиональных возможностей (39%), высокого уровня жизни (35%) и высоких зарплат (34%).

Что происходит с украинским IT-сектором?