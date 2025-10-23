Виїзд за кордон чоловіків 18 – 22 років: у НБУ спрогнозували наслідки для економіки

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років не матиме значних негативних наслідків для української економіки. Адже вони складають лише невеликий відсоток робочої сили.

Скільки українців може виїхати за кордон?

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг представників банку.

Він зазначив, що Нацбанк після свого липневого прогнозу щодо міграційних процесів в Україні не переглядав своїх припущень. Як і раніше, НБУ очікує, що кількість українців за кордоном зросте приблизно на 200 тисяч осіб.

Звісно, що частина з них це будуть молоді люди віком 18-22 років, але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили і, відповідно, не призведе до суттєвих негативних ефектів на ринку праці,

– зауважив Ніколайчук.

Заступник голови НБУ додав, що в Україні чоловіки віком 18 – 22 років складають близько 840 тисяч осіб.

З цієї кількості працюють приблизно 300 тисяч – це усього 2% від усієї робочої сили.

Сергій Ніколайчук Перший заступник голови НБУ Мабуть, частина з них може виїхати за кордон. Ми маємо певні факти, наявну інформацію про це, в тому числі і з результатами опитувань в інших країнах і на прикордонних пунктах.

Проте НБУ вважає, що вплив цієї міграції буде обмеженим та загалом значно не вплине на економічну ситуацію в країні.

В окремих секторах цей фактор є вагомим, але, якщо дивитися на всю економіку, то він не позначається на кумулятивних цифрах,

– підсумував Ніколайчук.

Що говорить бізнес про виїзд молоді за кордон?

Разом з тим представники бізнесу говорять, що через дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років за кордон вони втрачають персонал, пише ВВС Україна.

У мережі "Сільпо" лише у вересні звільнилися 3% працівників цього віку.

В магазинах "Сирна точка" зазначили, що після відкриття кордону компанію залишили одразу 4 співробітників 18 – 22 років.

Інші компанії повідомляють про ще вищий відсоток звільнень.

Варто знати! При цьому частішають випадки, коли звільняються не лише хлопці, але й дівчата, які виїжджають з ними за кордон.

