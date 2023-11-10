Мільярди доларів: скільки в тиждень коштує Ізраїлю війна з ХАМАС
10 листопада 2023, 11:31Читать новость на русском
Джерело:The Times of Israel
Банк Ізраїлю оцінив щотижневі витрати за перші три тижні війни. Зокрема, тільки через повне закриття навчальних закладів економіка Ізраїлю втрачає 325 мільйонів доларів.
Щотижневі витрати, зумовлені війною
Загальна сума витрат на війну в тиждень оцінюється приблизно у 2,3 мільярда шекелів або 600 мільйонів доларів за середнім готівковим курсом. Це становить близько 6% ВВП країни.
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Розрахунок цих витрат включає:
- 1,25 мільярда шекелів (близько 325 мільйонів доларів) через повне закриття навчальних закладів;
- 590 мільйонів шекелів (близько 153 мільйонів доларів) через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців;
- 500 мільйонів шекелів (близько 130 мільйонів доларів) через мобілізацію близько 360 тисяч військовослужбовців.
З чим пов'язані такі показникиЗниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також припиненням функціонування системи освіти, що ускладнює роботу батьків. Часткове відкриття системи освіти в останні дні може знизити витрати.
Що відомо про війну між ХАМАС та Ізраїлем
- 7 жовтня Ізраїль був атакований ХАМАС, у відповідь на що Тель-Авів розпочав операцію проти терористів.
- 27 жовтня Даніель Хагарі, представник ЦАХАЛ, оголосив про початок активних військових дій в Секторі Газа.
- Раніше Міністерство фінансів Ізраїлю прогнозувало, що витрати на конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа можуть сягнути до 51 мільярда доларів.