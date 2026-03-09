Світова торгівля під ударом: війна в Ірані лякає судновласників Європи

Після того як США та Ізраїль атакували Іран, Ормузька протока стала надзвичайно небезпечною для суден. Ескалація ситуації матиме болючі наслідки як для судноплавства, так і для світової економіки, і Європа не матиме імунітету.

Чому війна в Ірані б'є по Європі?

Річ у тім, що уряд у Тегерані пообіцяв атакувати будь-яке судно, що намагатиметься пройти через протоку, пише Politico.

Серед суден, які вже зазнали ударів, зокрема, був танкер Stena Imperative. Він належить шведській компанії та перевозив нафту для американських військових.

Далі може бути ще гірше. Адже набагато більше суден, що очікують на північ і південь від Ормузької протоки, або належать європейцям, або ходять під прапорами європейських країн, або везуть вантажі, призначені для континенту.

Вони перевозять такі важливі товари:

нафту і газ;

алюміній;

карбамід.

Останнє – це азотне добриво, яке є критично важливим для сільського господарства і, відповідно, продовольчої безпеки.

Зауважимо, що ЄС і Велика Британія імпортують більшу частину алюмінію та карбаміду з інших країн. Однак вони все ж отримують значні обсяги дизельного пального, бензину, нафти, авіаційного пального та гасу саме від держав Перської затоки.

Наразі тисячі суден опинилися в пастці. Більшість із них не наважується пройти через Ормузьку протоку, щоб дістатися пунктів призначення, не кажучи вже про те, щоб повернутися в затоку за новими вантажами.

Військова страховка покриє збитки, завдані судну і вантажу, але жодна страховка не поверне життя людей,

– пояснюють фахівці.

Чим загрожує ескалація конфлікту?

Ескалація військового конфлікту може ще більше вдарити по глобальній торгівлі. Недарма міністр енергетики Катару Саад Шеріда аль-Каабі вже попередив, що війна на Близькому Сході може "обвалити економіки світу", пише Financial Times.

Наразі судновласники серйозно ставляться до погроз Ірану атакувати судна та враховують їх у своїх оцінках ризиків.

Навіть за наявності страхування військових ризиків власники суден поводяться вкрай обережно, коли йдеться про активні зони бойових дій.

Навіть якщо судна в затоці й надалі лише періодично зазнаватимуть ударів дронів і ракет, постраждають і вони, і їхні екіпажі, і вантажі. Постраждає і світова економіка – включно з економікою США,

– пише видання.

Важливо! Аналітики додають, що значна частина світових фінансових ринків залежить від стабільності в Ормузькій протоці.

Які ще наслідки блокади Ормузької протоки?