Поки весь світ у шоці: Китай заробляє мільярди на війні в Ірані

Не всі країни у світі страждають від війни в Ірані, що сколихнула енергетичні ринки. Акції китайських компаній, які займаються переробкою вугілля на хімікати, зросли на цілих 30% від початку конфлікту.

Чому Китай виграє на війні в Ірані?

Китай отримує величезні прибутки завдяки здатності перетворювати власне вугілля на нафтопродукти та інші хімічні речовини, не покладаючись на постачання через Ормузьку протоку, пише Reuters.

Стрибок цін на нафту через блокування Ормузу Іраном став виграшем для вугільно-хімічного сектору Китаю.

Річ у тім, що він використовує технологію, яка практично не поширена за межами країни. Водночас вона дозволяє перетворювати вугілля на нафту, газ і безліч хімічної продукції – від пластикових пакетів до тканин.

Тож поки нафтохімічні компанії в інших країнах світу страждають від зростання вартості нафти, ціни на китайське вугілля, навпаки, впали. А перебої з поставками в Перській затоці підвищують ціни на хімікати, нафту та газ, які виробляє цей сектор країни.

У підсумку компанії Китаю отримують величезні прибутки:

Акції Ningxia Baofeng Energy, яка щорічно виробляє мільйони тонн нафтохімії з вугілля, зросли приблизно на 30% від 28 лютого, коли почалися атаки на Іран.

Компанія найбільшого виробника вугілля в Китаї Shenhua Energy подорожчала за цей час на 15%.

Високі ціни на нафту різко підвищили витрати для виробників хімії на нафтовій основі. Разом із обмеженнями постачання на Близькому Сході це робить перевагу хімії на основі вугілля дедалі очевиднішою та стимулює стабільне зростання попиту,

– говорять аналітики Guolian Minsheng Securities.

Зауважте! Водночас традиційні нафтопереробні компанії Китаю зазнали втрат. Акції Rongsheng Petrochemical впали приблизно на 27% з початку війни в Ірані, а Hengli Petrochemical і Wanhua Chemical втратили 21% і 17% відповідно.

Як ростуть ціни на вугілля у світі?

Тим часом у світі ціни на вугілля після початку війни в Ірані зросли, на відміну від Китаю, пише Bloomberg.

Так, у понеділок, 9 березня, вартість вугілля підскочила одразу на цілих 9,3% – до 150 доларів.

Це пояснюється кількома факторами:

Ціни на нафту підскочили, оскільки виробники в Перській затоці скоротили видобуток сировини.

А дронові атаки Ірану зупинили найбільший у світі експортний комплекс із виробництва скрапленого природного газу у Катарі, який забезпечує близько 20% світових постачань.

Тому покупці по світу змушені шукати альтернативу звичним енергоносіям, що й підштовхнуло ціни на вугілля вгору.

