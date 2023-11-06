Війна з ХАМАСом коштуватиме для Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів

Згідно з попередніми даними Мінфіну Ізраїлю, якщо війна протриває від 8 до 12 місяців та обмежиться Сектором Гази, втрати країни не перевищать 51 мільярдів доларів. Зазначається, що це оптимістичний прогноз, а сума складає приблизно 10% від ВВП.

У скільки обійдеться війна Ізраїлю

Дана оцінка ґрунтується на припущенні, що війна буде лише на території Сектора Гази й триватиме від 8 до 12 місяців.

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Також при обчисленні була виключена можливість, що Хезболла, Іран чи Ємен втрутяться у війну. Натомість враховано, що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних у військові резерви, незабаром повернуться на роботу.

Не зважаючи на війну в Ізраїлі золото впало у ціні

7 жовтня терористичне угруповування ХАМАС напало з території Сектор Гази на Ізраїль. Нині триває уже місяць війни й сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони бойовиків угруповання ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі наголосив, що наземна операція просувається за планом.

Через те, що війна в Ізраїлі виявилася менш масштабною ніж того очікували інвестори, унція золота впала у ціні на 1,1%.

Попри це незабаром прогнозують чергове зростання вартості дорогоцінного металу, якщо військовий конфлікт все ж призведе до ескалації на Близькому Сході. Інвестори очікують, що війна пошириться на регіон важливий з боку постачання енергоносіїв.

Через конфлікт також змінився розмір процентної ставки в США та прибутковості казначейських облігацій, які є основними драйверами цін на золото.