У скільки обійдеться війна Ізраїлю
Дана оцінка ґрунтується на припущенні, що війна буде лише на території Сектора Гази й триватиме від 8 до 12 місяців.
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Також при обчисленні була виключена можливість, що Хезболла, Іран чи Ємен втрутяться у війну. Натомість враховано, що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних у військові резерви, незабаром повернуться на роботу.
Не зважаючи на війну в Ізраїлі золото впало у ціні
Через те, що війна в Ізраїлі виявилася менш масштабною ніж того очікували інвестори, унція золота впала у ціні на 1,1%.
Попри це незабаром прогнозують чергове зростання вартості дорогоцінного металу, якщо військовий конфлікт все ж призведе до ескалації на Близькому Сході. Інвестори очікують, що війна пошириться на регіон важливий з боку постачання енергоносіїв.