Во сколько обойдется война Израиля
Данная оценка основывается на предположении, что война будет только на территории Сектора Газа и будет продолжаться от 8 до 12 месяцев.
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Также при вычислении была исключена возможность того, что Хезболла, Иран или Йемен вмешаются в войну. Учтено, что около 350 тысяч израильтян, призванных в военные резервы, вскоре вернутся на работу.
Несмотря на войну в Израиле, золото упало в цене.
Из-за того, что война в Израиле оказалась менее масштабной, чем того ожидали инвесторы, унция золота упала в цене на 1,1%.
Несмотря на это, в скором времени прогнозируют очередной рост стоимости драгоценного металла, если военный конфликт все же приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают, что война распространится на регион, важный со стороны поставок энергоносителей.