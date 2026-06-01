Росія не може собі дозволити війну проти України: Путіна попередили про проблеми в економіці

У російському уряді попередили Володимира Путіна, що витрати на війну проти України занадто великі. І країна не може собі дозволити.

Це є найсерйознішою ознакою внутрішніх розбіжностей у Москві від початку повномасштабного вторгнення, про що пише Bloomberg.

Посадовці Міністерства фінансів Росії та Центрального банку повідомили Кремль, що чинний рівень запланованих оборонних витрат загрожує небезпечним розширенням бюджетного дефіциту. Чиновники запропонували нові скорочення військових витрат. На їхню думку, відновити фінансову стійкість держави буде складно без додаткової економії.

Але серед російських політиків виник розкол, як наголосили у тексті. Високопосадовці Міністерства оборони та частина представників Кремля наполягають на захисті військових витрат. Вони стверджують, що скорочення оборонного фінансування завдасть серйозного удару економіці, оскільки багато підприємств залежать від військових замовлень.

Зверніть увагу! Водночас Путін доручив Міністерству фінансів шукати можливості для скорочення витрат в інших сферах бюджету, перш ніж зачіпати оборону.

Міністерство оборони не лише виступає проти скорочень, а й вимагає додаткового фінансування. За словами двох джерел, військові витрати цього року доведеться збільшити через дефіцит фінансування, який може сягнути 3 трильйони рублів (близько 36 мільярда доларів).

Під час підготовки бюджету на 2026 рік чиновники усвідомлювали, що в другій половині року може виникнути дефіцит коштів у розмірі від 1,2 до 1,5 трильйони рублів, які можуть знадобитися оборонному сектору. Тоді в Москві сподівалися, що війна завершиться після саміту на Алясці між Путіним та Трампом у серпні минулого року.

У такому разі скорочення військових витрат у другій половині 2026 року виглядало б логічним кроком,

– йдеться у матеріалі.

За словами джерел, зростання цін на нафту не стане рішенням для Росії. Для суттєвого покращення ситуації нафта мала б коштувати понад 100 доларів за барель щонайменше протягом року. Навіть тоді додаткові доходи не усунуть структурних проблем економіки, інфляції та банківського сектору.

Зауважте! Згідно з трирічним бюджетним планом Міністерства економіки, оборонні витрати мали залишатися приблизно стабільними до 2028 року.

Російська економіка балансує на межі рецесії після того, як у травні влада знизила прогноз економічного зростання. Тепер Міністерство економіки очікує зростання ВВП лише на 0,4% у 2026 році замість раніше прогнозованих 1,3%. Офіційні дані показують, що в першому кварталі економіка скоротилася вперше за три роки.

Попри зростання нафтових доходів, бюджетний дефіцит Росії досяг рекордних рівнів. За перші чотири місяці року він зріс до 5,9 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що приблизно на 50% перевищує річний план.

Для порівняння: бюджет Росії залишався дефіцитним протягом останніх чотирьох років, а 2025 рік завершив із дефіцитом у 5,6 трильйона рублів. Хоча нинішній показник нижчий за 3,8% ВВП, зафіксовані під час пандемії у 2020 році, економіка Росії зараз значно вразливіша через санкції, а резерви Фонду національного добробуту приблизно на 60% менші, ніж до вторгнення в Україну.

Щоб зберегти бюджетні правила й стабілізувати перегріту воєнними витратами економіку, уряд цього року підвищив деякі податки. Але тепер російська влада має вирішити, як закривати дефіцит бюджету – шляхом скорочення видатків або пошуку нових джерел доходів.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що державні витрати потребують "певної стриманості". Крім того, він назвав оборону та соціальні зобов'язання пріоритетами бюджету.

За даними Мінфіну, у січні – квітні державні витрати зросли майже на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а витрати на держзакупівлі – на 41%. На початку року уряд уже використав близько 500 мільярдів рублів із Фонду національного добробуту через скорочення нафтових та газових доходів під впливом санкцій.

Важливо! Росія також розглядає можливість запровадження надприбуткового податку для частини сировинних компаній і банків, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

Дефіцит російського бюджету є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Зокрема, на оборону та безпеку закладали 16,84 трильйона рублів. Це приблизно 40% від всього бюджету.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів у коментарі для 24 Каналу, що кількість росіян, які добровільно підуть на фронт, значно зменшуватиметься. Річ у тім, що виплати для військових у Росії значно зменшились.