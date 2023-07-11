Від 7 до 71 мільярдів євро: які країни допомагають Україні найбільше

На початку 2023 року обсяги міжнародної допомоги, які міжнародні партнери зобов'язалися надати Україні, сягнули до понад 141 мільярда євро. За у період з 25 лютого по 31 травня 2023 року обсяг зріс на 13 мільярдів євро. Відтак загальна сума склала вже близько 165 мільярдів євро.

США, Євросоюз, Німеччина та інші

За підрахунками Kiel Institute, США наразі пообіцяли надати найбільшу фінансову підтримку Україні. Це 71 мільярд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги з початку 2022 року.

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На другому місці інституції Євросоюзу , які пообіцяли надати 35 мільярдів євро .

, які пообіцяли надати . Далі йде Великобританія та Німеччина – по 11 мільярдів євро .

. Також, Японія – 7 мільярдів доларів.

Втім, якщо розглядати допомогу у відсотка від ВВП, то лідерують у цьому списку європейські країни:.

Це Естонія – 1,3% від ВВП країни,

Латвія – 1,1%,

Литва – 1,0%.

Загальний обсяг допомоги

У такому рейтингу США посідають тільки 12 місце з обсягом допомоги в розмірі 0,3% від свого ВВП.

Якщо порівнювати з попередніми періодами, то навесні цього року загальний обсяг нових двосторонніх зобов’язань щодо підтримки України був доволі низьким з боку інших країн, кажуть у Kiel Institute.

За нещодавно охоплений період, з 25 лютого по 31 травня, вартість усіх зареєстрованих зобов’язань перед Україною зросла на 13 мільярдів євро до загальної суми близько 165 мільярдів євро,

– йдеться у повідомленні.

А от на військову допомогу було спрямовано майже 9 мільярдів євро. Відтак, Німеччина збільшила військову допомогу Україні на 3,26 мільярда євро. Це зробило країну другою у рейтингу.

Крім того, за весь рік Данія обіцяла військову підтримку на 1 мільярд євро, йдеться й про танки Leopard-2. А Польща пообіцяла 2 нових пакети допомоги на загальну суму 581 мільйон євро.