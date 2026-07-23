США несподівано "заморозили" 400 мільйонів для України: у Сенаті зробили гучну заяву

Україна може не отримати затверджену раніше військову допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів від США до 2029 року. Кошти нібито відмовляється надавати адміністрація президента.

Чому гроші не передають Україні

Сенатор-демократ Дік Дурбін знову порушив питання допомоги Україні під час слухання в комітеті Сенату США з асигнувань за участю міністра оборони Піта Гегсета та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Американський законодавець заявив, що адміністрація Дональда Трампа фактично заблокувала передачу Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, хоча ці кошти вже були затверджені Конгресом і підписані президентом.

Чи відомо вам також, що адміністрація повідомила нас: ці кошти в багатьох аспектах не будуть доступні до того часу, поки на посаду не вступить наступний президент,

– зазначив Дурбін.

Генерал Кейн відповів, що йому про це нічого не відомо. Тоді Дурбін додав, що фінансування може залишатися заблокованим до 2029 року.

Мені шкода це говорити, але план витрат каже нам бути готовими використати ці кошти у 2029 фінансовому році. Це рішення ухвалюватиме новий президент, ким би він не був,

– наголосив сенатор.

Ці заяви знову розбурхали Сенат і викликали дискусії щодо пріоритетів фінансування і військової допомоги США Україні.

Варто додати, що суперечка навколо 400 мільйонів доларів для України триває ще з весни 2026 року. Дурбін вже неодноразово вимагав їх розблокувати, але раніше адміністрація Трампа пояснювала затримку міжвідомчими процедурами.

Нагадаємо, що Конгрес США затвердив оборонний бюджет країни на 2026 рік, у якому серед іншого передбачалося 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні цьогоріч. Однак кошти фактично залишаються заблокованими на рівні Міністерства оборони США.

У середині червня держсекретар США Марко Рубіо обіцяв, що скоро будуть важливі новини щодо цих коштів, але не повідомив деталі.