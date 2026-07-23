Почему деньги не передают Украине

Сенатор-демократ Дик Дурбин вновь поднял вопрос о помощи Украине во время слушаний в комитете Сената США по ассигнованиям с участием министра обороны Пита Хэгсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Американский законодатель заявил, что администрация Дональда Трампа фактически заблокировала передачу Украине 400 миллионов долларов военной помощи, хотя эти средства уже были одобрены Конгрессом и подписаны президентом.

Знаете ли вы также, что администрация сообщила нам: эти средства во многих аспектах не будут доступны до тех пор, пока на должность не вступит следующий президент,

– отметил Дурбин.

Генерал Кейн ответил, что ему об этом ничего не известно. Тогда Дурбин добавил, что финансирование может оставаться заблокированным до 2029 года.

Мне жаль это говорить, но план расходов предписывает нам быть готовыми использовать эти средства в 2029 финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кем бы он ни был,

– подчеркнул сенатор.

Эти заявления вновь взбудоражили Сенат и вызвали дискуссии о приоритетах финансирования и военной помощи США Украине.

Стоит добавить, что спор вокруг 400 миллионов долларов для Украины продолжается еще с весны 2026 года. Дурбин уже неоднократно требовал их разблокировать, но ранее администрация Трампа объясняла задержку межведомственными процедурами.

Напомним, что Конгресс США утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год, в котором, среди прочего, предусматривалось выделение 400 миллионов долларов на военную помощь Украинев этом году. Однако средства фактически остаются заблокированными на уровне Министерства обороны США.

В середине июня госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что вскоре появятся важные новости относительно этих средств, но не сообщил подробностей.