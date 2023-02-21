Сума вражає: США знову обійшли ЄС в обсягах допомоги Україні

За програмою Ukraine Support Tracker найбільше військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні надала США. Друге ж місце займають європейські організації.

Скільки країни виділили допомоги для України

У період з 24 січня 2022 року по 15 січня 2023 року США лідирують у прийнятті серйозних рішень щодо підтримки України. Натомість країни Європи йдуть у цьому рейтингу із деяким запізненням.

Читайте також Ця весна буде вирішальною, – Боррель про червоні лінії для Китаю і термінову підтримку України

Надавши у грудні минулого року 37 мільярдів євро, американці у загальному виділили на підтримку України трохи понад 73,1 мільярда євро. Для ЄС порівняльна цифра становить 54,9 мільярда євро.

Американці задають темп у підтримці України. Нерішучість європейців у перший рік війни – це чудове явище, тим більше, що фінансові ресурси можна швидко мобілізувати. Про це свідчить, наприклад, величезна кількість коштів, які Уряди ЄС мобілізували, щоб пом’якшити шок цін на енергоносії вдома,

– каже Крістоф Требеш, керівник команди, яка розробляє Ukraine Support Tracker.

Якщо США надіслали Україні військової допомоги на суму в 44,3 мільярда євро, то Європа — лише 3,1 мільярда євро. Однак щодо фінансової допомоги, то ЄС пообіцяв Україні 30,3 мільярда євро, що є найвищим показником серед усіх інших.

Актуально Ізраїль надасть Україні системи попередження повітряного удару

Десятий пакет санкцій: коли його оголосять

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, що наступні тижні будуть вирішальними у війні Росії проти України.

Наступні тижні будуть вирішальними. Таке ж відчуття було присутнє і під час Мюнхенської конференції й під час сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ,

– сказав Боррель.

Крім того, єврочиновник анонсував прийняття 10-го пакету санкцій проти Росії найближчими днями, а саме до 24 лютого.

До слова, санкцій продовжують вражати економіку країни-агресорки. Про це свідчать показники бюджетного дефіциту Росії, дефіцит зовнішньої торгівлі та скорочення надходжень від продажу вуглецевих ресурсів.