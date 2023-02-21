Сумма впечатляет: США снова обошли ЕС в объемах помощи Украине

По программе Ukraine Support Tracker больше всего военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине предоставила США. Второе место занимают европейские организации.

Сколько страны выделили пособия для Украины

В период с 24 января 2022 по 15 января 2023 США лидируют в принятии серьезных решений по поддержке Украины. В то же время страны Европы идут в этом рейтинге с некоторым опозданием.

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Предоставив в декабре прошлого года 37 миллиардов евро, американцы выделили в поддержку Украины чуть более 73,1 миллиарда евро. Для ЕС сравнительная цифра составляет 54,9 млрд евро.

Американцы задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны – это замечательное явление, тем более что финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать. Об этом свидетельствует, например, огромное количество средств, которые правительства ЕС мобилизовали, чтобы смягчить шок цен на энергоносители дома,

– говорит Кристоф Требеш, руководитель команды, разрабатывающей Ukraine Support Tracker.

Если США направили Украине военную помощь на сумму в 44,3 миллиарда евро, то Европа — всего 3,1 миллиарда евро. Однако по финансовой помощи, то ЕС пообещал Украине 30,3 миллиарда евро, что является самым высоким показателем среди всех остальных.

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Десятый пакет санкций: когда его объявят

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС, следующие недели будут решающими в войне России против Украины.

Следующие недели будут решающими. Такое же чувство присутствовало и во время Мюнхенской конференции и во время сегодняшнего заседания министров иностранных дел,

– сказал Боррель.

Кроме того, еврочиновник анонсировал принятие 10-го пакета санкций против России в ближайшие дни, а именно до 24 февраля.

К слову, санкции продолжают поражать экономику страны-агрессорки. Об этом свидетельствуют показатели бюджетного дефицита России, дефицит внешней торговли и сокращение поступлений от продажи углеродных ресурсов.