Об этом пишут СМИ со ссылкой на МИД страны. Кстати, ранее сообщалось, что Израиль изучает возможности поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".

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Военная помощь от Израиля

Израиль передаст Украине систему предупреждения о воздушном ударе, сообщил премьер Израиля Эли Коэн на пресс-конференции.

Ранее депутаты Кнессета Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн призывали правительство "существенно увеличит" поддержку Украины. По их словам, гуманитарной помощи недостаточно.

Мы должны помогать Украине во всех областях, где израильская технология – включая военная – способна помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость,

– заявили Элькин и Эдельштейн.

Кроме того, сегодня, 21 февраля, Владимир Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля.

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля / фото Михаэль Бродский

Интересно, что также на поставку новой военной помощи намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



На новую помощь Украине намекнул Ермак / Скриншот

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