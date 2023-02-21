Об этом пишут СМИ со ссылкой на МИД страны. Кстати, ранее сообщалось, что Израиль изучает возможности поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".
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Военная помощь от Израиля
Израиль передаст Украине систему предупреждения о воздушном ударе, сообщил премьер Израиля Эли Коэн на пресс-конференции.
Ранее депутаты Кнессета Зеэв Элькин и Юлий Эдельштейн призывали правительство "существенно увеличит" поддержку Украины. По их словам, гуманитарной помощи недостаточно.
Мы должны помогать Украине во всех областях, где израильская технология – включая военная – способна помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость,
– заявили Элькин и Эдельштейн.
Кроме того, сегодня, 21 февраля, Владимир Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля.
"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля / фото Михаэль Бродский
Интересно, что также на поставку новой военной помощи намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
На новую помощь Украине намекнул Ермак / Скриншот
Помощь Украине от Израиля: последние новости
- Напомним, что в Израиле впервые заговорили о готовности предоставить Украине вооружение. В правительстве страны даже рассматривают возможность передачи известнейших систем противовоздушной обороны "Железный купол".
- Недавно израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал, что в ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину.