Про це пишуть ЗМІ з посиланням на МЗС країни. До речі, раніше повідомляли, що Ізраїль вивчає можливості постачання Україні своєї системи протиповітряної і протиракетної оборони "Залізний купол".

До теми Нетаньяху вивчить можливість постачання Ізраїлем зброї до України

Військова допомога від Ізраїлю

Ізраїль передасть Україні систему попередження про повітряний удар, повідомив прем'єр Ізраїлю Елі Коен на пресконференції.

Раніше депутати Кнесета Зеєв Елькін та Юлій Едельштейн закликали уряд "суттєво збільшити" підтримку України. За їхніми словами, гуманітарної допомоги недостатньо.

Ми повинні допомагати Україні в усіх сферах, де ізраїльська технологія – включаючи військова – здатна допомогти захистити цивільне населення, його свободу та незалежність,

– заявили Елькін та Едельштейн.

До того ж сьогодні, 21 лютого, Володимир Зеленський зустрівся із депутатами парламенту Ізраїлю.

"Ізраїль і Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах", – зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.



Зеленський зустрівся із депутатами парламенту Ізраїлю / фото Міхаель Бродський

Цікаво, що також на постачання нової військової допомоги натякнув очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.



На нову допомогу Україні натякнув Єрмак / Скриншот

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