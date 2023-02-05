Прем'єр Біньямін Нетаньяху вивчить можливість постачання зброї нашій державі. Про це він розповів в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

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Нетаньяху нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.

Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів,

– підкреслив прем'єр.

Також він запевнив, що Ізраїль продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

Довідка. Біньямін Нетаньяху став прем'єр-міністром Ізраїлю наприкінці грудня 2022 року. Також він заявив про готовність сформувати новий уряд.

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