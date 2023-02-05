Премьер Биньямин Нетаньяху изучит возможность поставки оружия нашему государству. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Читайте также Гораздо больше, чем известно: как Израиль помогает Украине противостоять России

Нетаньяху напомнил, что вопрос вооружений был проанализирован и отвергнут предыдущим израильским правительством.

Я изучу возможность и отвечу на этот счет в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами,

– подчеркнул премьер.

Также он заверил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Справка. Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в конце декабря 2022 года. Также он заявил о готовности сформировать новое правительство.

Последние новости о планах Израиля относительно помощи Украине