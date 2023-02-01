Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер. По его словам, сложно предсказать дальнейшие шаги Биньямина Нетаньяху по поводу помощи Украине.

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В то же время, как сообщил Ауслендер, в ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину.

"Этот запланированный визит свидетельствует о том, что контакты между Иерусалимом и Киевом укрепляются", – отметил журналист.

"У нас по периметру страны пылает стена огня"

По словам Ауслендера, вдобавок и США, и Европа недвусмысленно просят власти Израиля оказать более активную помощь Украине в войне против России. Журналист отметил, что Иерусалим и сейчас поддерживает Киев.

Просто эта помощь непублична. Мы не Бельгия и даже не Германия. Мы сейчас одновременно ведем три военных кампании. У нас по периметру страны пылает стена огня,

– сказал Ауслендер.

Он добавил, что именно поэтому для Израиля в вопросах помощи Украине важно не идти наперекор интересам собственной национальной безопасности.

Сергей Ауслендер объяснил позицию Израиля по поводу войны в Украине: смотрите видео

Израиль может увеличить помощь Украине

Израильский журналист подчеркнул, что в Иерусалиме прекрасно отдают себе отчет, кто с кем воюет и что происходит. Там также понимается консолидированность Запада в отношении войны России против Украины.

Понятно, что Израиль помогает. И, возможно, эта помощь будет увеличена. Мы об этом узнаем через некоторое время,

– отметил Ауслендер.

Он добавил, что, оказывая помощь Украине, Иерусалим настаивает сохранение тайны.

"С точки зрения Израиля помощь важнее, чем слова", – сказал журналист.

Помощь от Израиля Украине: коротко