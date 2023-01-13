Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он заявил, что израильская сторона официально передает Украине технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронов.
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Работа уже продолжается
Корнийчук добавил, что уже идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением относительно ракет и дронов.
Эта разработка официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью,
– сказал посол.
Напомним, что глава МИД Израиля общался с Лавровым. В США отметили, что в этом нет ничего дурного. Наоборот, соединены Штаты будут только приветствовать возможные усилия со стороны Израиля или любой другой страны, направленных на окончание российской военной агрессии против Украины.
Как отреагировали в Украине
- Посол Украины в Израиле раскритиковал нового главу МИД Израиля за то, что он провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.
- Это впервые с начала полномасштабной войны, когда министр иностранных дел ближневосточной страны общался с российским коллегой.
- Евгений Корнийчук намекнул, что Украина недовольна подобными действиями нового главы МИД. Также он добавил, что позиция Израиля по поводу войны в Украине "непонятна".
- По его словам, разговор Коэна с Лавровым, который состоялся 3 января, может свидетельствовать об изменении политики Израиля. Израильский политик анонимно заверил журналистов, что нет никаких изменений.
- Добавим, что Израиль с первого дня войны сказал, что поддерживает Украину, выступает против войны, осуждает российскую агрессию против Украины. Также страна активно помогает нам, прежде всего, в области здравоохранения.