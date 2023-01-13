Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он заявил, что израильская сторона официально передает Украине технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронов.

Интересно Зависит от внутренней ситуации: изменит ли Израиль позицию по оружию для Украины

Работа уже продолжается

Корнийчук добавил, что уже идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением относительно ракет и дронов.

Эта разработка официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью,

– сказал посол.

Напомним, что глава МИД Израиля общался с Лавровым. В США отметили, что в этом нет ничего дурного. Наоборот, соединены Штаты будут только приветствовать возможные усилия со стороны Израиля или любой другой страны, направленных на окончание российской военной агрессии против Украины.

Как отреагировали в Украине