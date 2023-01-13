Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він заявив, що ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.
Цікаво Залежить від внутрішньої ситуації: чи змінить Ізраїль позицію щодо зброї для України
Робота вже триває
Корнійчук додав, що вже триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.
Ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю,
– сказав посол.
Нагадаємо, що очільник МЗС Ізраїлю спілкувався з Лавровим. У США зазначили, що у цьому немає нічого поганого. Навпаки Сполучені Штати лише вітатимуть можливі зусилля з боку Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, спрямовані на закінчення російської військової агресії проти України.
Як відреагували в Україні
- Посол України в Ізраїлі розкритикував нового очільника МЗС Ізраїлю за те, що він провів розмову з очільником МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.
- Це вперше з початку повномасштабної війни, коли міністр закордонних справ близькосхідної країни спілкувався з російським колегою.
- Євген Корнійчук натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. Також він додав, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".
- За його словами, розмова Коена з Лавровим, яка відбулася 3 січня, може свідчити про зміну політики Ізраїлю. Натомість ізраїльський політик анонімно запевнив журналістів, що немає жодних змін.
- Додамо, що Ізраїль з першого дня війни сказав, що підтримує Україну, виступає проти війни, засуджує російську агресію проти України. Також країна активно допомагає Україні, насамперед у галузі охорони здоров'я.