Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Він заявив, що ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

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Робота вже триває

Корнійчук додав, що вже триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю,

– сказав посол.

Нагадаємо, що очільник МЗС Ізраїлю спілкувався з Лавровим. У США зазначили, що у цьому немає нічого поганого. Навпаки Сполучені Штати лише вітатимуть можливі зусилля з боку Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, спрямовані на закінчення російської військової агресії проти України.

Як відреагували в Україні