Про це для 24 Каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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"В МЗС Ізраїлю опублікували коротке повідомлення, що відбувається ціла серія розмов через призначення нового міністра. Сторони нібито говорили про регіональні відносини й торкалися регіональних тем. Справді деталізації немає", – сказав Семиволос.

Він зазначив, що водночас начебто була спроба розмови з українським очільником МЗС. Проте українська сторона заявляє, що нічого подібного не було.

Тобто ситуація навколо цієї розмови викликає занепокоєння, але це нічим не може нам загрожувати, якщо дивитися на неї, як на початок якоїсь нової політики Ізраїлю у стосунку до України та Росії, – розповів Семиволос.

Ізраїль уникатиме незручних для себе тем

За словами Семиволоса, можливо, ключові меседжі новий міністр закордонних справ Елі Коен виголосив під час інавгураційної промови. Мовилось, що Ізраїль уникатиме публічних заяв через російсько-українську війну й, відповідно, відновлюють повноцінний діалог з Росією.

"Ми раніше не отримували від Ізраїлю зброї. Думаю, що не отримуватиме й надалі", – сказав експерт.

Позиція населення

Семиволос пригадав, що прем'єр Яір Лапід займав публічну позицію щодо війни – він сказав, що Ізраїль буде на правильному боці історії. За словами експерта, Ізраїль перервав діалоговий процес з росіянами й, як мінімум, публічно не демонстрував готовність його відновлювати.

"Проте країна уникала розмови про можливість постачання зброї попри те, що в самому Ізраїлі є військово-промисловий комплекс, який хотів би долучитися. Більшість моментів, пов'язані не з Україною, а з внутрішньою ситуацією. Це означає, що тим, хто голосував за далеких від українських інтересів політиків, війна нецікава. Відтак, уряд далі нас не підтримуватиме", – додав Семиволос.

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