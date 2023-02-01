Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. За його словами, складно передбачити подальші кроки Біньяміна Нетаньяху щодо допомоги Україні.
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Водночас, як повідомив Ауслендер, найближчим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну.
"Цей запланований візит свідчить про те, що контакти між Єрусалимом та Києвом зміцнюються", – зауважив журналіст.
"У нас по периметру країни палає стіна вогню"
За словами Ауслендера, на додачу і США, і Європа недвозначно просять владу Ізраїля надати активнішу допомогу Україні у війні проти Росії. Журналіст зазначив, що Єрусалим і зараз підтримує Київ.
Просто ця допомога непублічна. Ми – не Бельгія і навіть не Німеччина. Ми зараз одночасно ведемо три воєнні кампанії. У нас по периметру країни палає стіна вогню,
– сказав Ауслендер.
Він додав, що саме тому для Ізраїлю у питаннях допомоги Україні важливо не йти наперекір інтересам власної національної безпеки.
Сергій Ауслендер пояснив позицію Ізраїлю щодо війни в Україні: дивіться відео
Ізраїль може збільшити допомогу Україні
Ізраїльський журналіст наголосив, що в Єрусалимі чудово усвідомлюють, хто з ким воює і що відбувається. Там також розуміють консолідованість Заходу стосовно війни Росії проти України.
Зрозуміло, що Ізраїль допомагає. І, ймовірно, ця допомога буде збільшена. Ми про це дізнаємося через певний час,
– зазначив Ауслендер.
Він додав, що, надаючи допомогу Україні, Єрусалим наполягає на збереженні таємниці.
"З точки зору Ізраїлю допомога важливіша, ніж слова", – сказав журналіст.
Допомога від Ізраїлю Україні: коротко
- З початку повномасштабної війни Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу. Однак країна допомагає не лише цим.
- Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор зазначив, що у допомозі Ізраїлю Україні не все так просто. За його словами, Ізраїль допомагає Україні, але "за лаштунками та набагато більше, ніж відомо".
- У січні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.
- Раніше очільник МЗС Ізраїлю спілкувався з російським колегою Сєргєєм Лавровим. У США зазначили, що у цьому немає нічого поганого. Навпаки Сполучені Штати лише вітатимуть можливі зусилля з боку Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, спрямовані на закінчення російської військової агресії проти України.