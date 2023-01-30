Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. В Израиле отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Тель-Авив находится на стороне Киева.

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Посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что его страна помогает Киеву, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

Вигиринский предположил, что на фоне взрывов в Иране заявление Просора можно было бы трактовать так, что именно Израиль нанес удары по иранским военным объектам в пользу Украины. Однако, по словам политолога, если такие шаги действительно были предприняты, то Тель-Авив действовал, прежде всего, в собственных интересах.

"У нас есть общие цели с Израилем в вопросах Ирана. Но для Израиля не главная цель помешать поставкам иранских "Шахидов" России", – отметил Вигиринский.

Совместные цели Израиля и Украины

Он добавил, что Киев с Тель-Авивом объединяет другая цель. В частности, по словам Вигиринского, для Израиля и для нас общая цель – чтобы Иран не производил определенные виды вооружения.

Андрей Вигиринский Политолог ВПК Ирана на сегодняшний день несет общую угрозу и для нас, и для Израиля. Следовательно, удары по любым объектам, которые наносятся в результате совместных операций Израиля, США, саудитов и других неравнодушных к безопасности Израиля стран, совпадают с нашими интересами.

Политолог отметил, что у Киева и Тель-Авива есть общий враг конкретно в этом вопросе – в части военно-промышленного сектора Ирана.

"В таком случае шаги, которые защищают Израиль, можно воспринимать как предпринятые и в пользу, и в защиту Украины. Пусть таких союзников у Украины будет больше", – подчеркнул Вигиринский.

Андрей Вигиринский прокомментировал удары по Ирану: смотрите видео

Кто может стоять за ударами по Ирану

Минобороны Ирана заявило, что к взрывам была причастна террористическая организация моджахедов. А Израиль якобы оказал им разведывательную помощь. Однако, по словам Вигиринского, эта версия иранских властей нелогична.

"Формирование запаса ядерного вооружения со стороны правительства Ирана не несет никакой угрозы для моджахедов. Это совсем другие сферы ценностей и интересов", – сказал политолог.

Вигиринский добавил, что, вероятнее всего, за подобными атаками стоят другие страны.

Если был поражен объект, относящийся к ядерной программе Ирана, то мы можем говорить о консолидированной союзнической позиции по организации соответствующих атак со стороны Израиля и США,

– отметил политолог.

Взрывы в Иране: коротко