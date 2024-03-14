Загроза російського вторгнення: про що повідомляє Європейський інвестбанк

Європа продовжує роботу над розширенням оборонного комплексу. Європейський інвестбанк готовий займатися інвестуванням цього сектору.

Як Європа готується до війни

Агресивні дії з боку росіян стимулюють Європу до посилення військового сектору. Зокрема розглядається можливість інвестування військових компаній, що виробляють оборонну продукцію.

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Надя Кальвіно Президент Європейського інвестиційного банку Ми готові зробити більше, щоб зробити свій внесок у спільні проекти, які стимулюють європейську промисловість та посилюють захист та стримування Європи.

Після вторгнення Росії в Україну серед країн ЄС утвердилася думка про потребу у збільшенні обороноздатності. Європейські держави визнають, що протягом багатьох років фінансування військової галузі було недостатнім.

Уже у березні в ЄС планують витратити 1,5 мільярда євро на посилення оборони. Однак, це лише початок. Глава промисловості ЄС Тьєррі Брето наголошує на необхідності інвестування 100 мільярдів євро у цю галузь.

Що це означає для ЄІБ

Нова політика ЄС коригує шляхи інвестування ЄІБ. Зараз Європейський інвестбанк має щонайменше розширити визначення товарів, які мають подвійне призначення. Тобто тих, що використовуються як у цивільній, так і військовій царині.

При цьому, ЄІБ не фінансує виготовлення зброї та боєприпасів. Станом на тепер, така можливість навіть не розглядається представниками банку. А от світові лідери мають іншу позицію. Зокрема, уряди Фінляндії та Литви наполягають, що ЄІБ має розглянути фінансування виробництва зброї.