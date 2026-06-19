Військові зможуть отримувати винагороди: кому передбачені додаткові кошти
Міністерство оборони України створює систему винагороди для військових. Однак не для всіх, а саме для тих осіб, що розробляють технології для фронту.
Що відомо про нагороди для військових
Таким чином в уряді хочуть винагороджувати тих, хто створює рішення для фронту, про що повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
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Він повідомив, що з ініціативи Міноборони уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, які розроблені у Силах оборони. Таким чином, держава зможе передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі.
Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, які є авторам цих розробок.
Наголошується, що новий механізм формує:
- справедливу систему винагороди для військових;
- також конкурентні правила роботи з державними розробками.
А решта грошей працюватиме на розвиток оборонних інновацій. Йдеться про посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій та захист прав інтелектуальної власності.
Як наголосив Федоров, нові завдання – це швидко масштабувати найкращі рішення для фронту, а також справедливо винагороджувати авторів цих рішень.
Що ще відомо про виплати військовим
Нагадаємо, що уряд змінив правила щодо нарахувань зарплат військовим. Згідно з постановою, були впроваджені додаткові нагороди.
ЗМІ писали, що фінансування буде здійснено в межах чинного бюджету Міноборони, а також резерву коштів Мінфіну. Також фінансування відбудеться коштом кредиту від ЄС.