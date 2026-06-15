Що відомо про зарплати військовим

Постанова опублікована на сайті Урядового порталу.

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Згідно з постановою, додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі встановлюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Тобто ця виплата залишається чинною.

Одноразова винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань у розмірі:

170 тисяч гривень – передбачена для тих, хто перебуває під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до взводного опорного пункту включно, а також на тимчасово окупованій території, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ ворога в районах ведення воєнних (бойових) дій та на території Росії;

70 тисяч гривень – у зв'язку з виконанням таких завдань під час ведення бойових (спеціальних) дій на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно.

Винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань у розмірі:

20 тисяч гривень (в розрахунку на добу) – за ведення штурмових дій у разі відновлення (повернення) позиційЮ захоплених інфільтрованими групами противника, у глибині оборони своїх військ;

40 тисяч гривень (теж у розрахунку на добу) – за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника;

100 тисяч гривень – за взяття в полон військовослужбовця противника (за кожного взятого в полон військовослужбовця противника, яка розподіляється пропорційно між військовослужбовцями або поліцейськими);

15 тисяч гривень – за знищення живої сили противника (за кожного знищеного військовослужбовця противника у стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відповідною відеофіксацією).