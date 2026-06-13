Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що головною ціллю реформи є створення професійної та забезпеченої армії.

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Як зміняться зарплати військових після нової реформи?

Реформа виплат готувалася давно і стала можливою після того, як європейські партнери підтвердили фінансування. Щойно гроші були гарантовані, уряд одразу підготував відповідний бюджет.

Збільшення грошових виплат чекає всіх військовослужбовців: стандартне забезпечення зросте на 50%, а далі – що ближче до фронту і що складніші завдання, то більше. Для тих, хто бере участь у боях і тривалий час перебуває на позиціях, сума може сягати 300 – 400 тисяч гривень,

– сказав Кузан.

Розмір виплат визначатиметься конкретними показниками – часом у зоні бойових дій і кількістю виконаних завдань. Також реформа унормує контрактну службу та контракт матиме чіткі терміни та гарантії, а також відстрочку від подальшого призову – від пів року до 1,5 залежно від часу в зоні бойових дій.

"Професійна армія з гідним грошовим забезпеченням – непереможна сила, яку не вдасться здолати росіянам, хай би які наступальні операції вони не планували. Наша армія вміє воювати й воює краще, ніж будь-яка інша європейська армія. Якщо ми вчилися в офіцерів НАТО, то зараз все навпаки", – наголосив Кузан.

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Що ще відомо про зміни в армії?

Міністерство оборони України шукає шлях стабілізації бюджету для гарантування безперебійних виплат військовослужбовцям як у поточному, так і в наступних роках.

Паралельно уряд працює над законодавчими змінами, що встановлять чіткі терміни служби. Крім того, очікується реформа ТЦК: їх планують перетворити на "Офіси комплектування", які переберуть на себе функції з оповіщення та мобілізації громадян.